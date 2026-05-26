Corea del Norte lanza misiles balísticos de corto alcance hacia el mar Amarillo

"Nuestro Ejército detectó varios lanzamientos, incluidos misiles balísticos de corto alcance, efectuados por Corea del Norte hacia el mar Amarillo alrededor de las 13:00 hora local (4:00 GMT) del 26 de mayo desde la zona de Jongju, en la provincia de Pyongan Norte", dijo el JCS, en un comunicado.

Se trata del primero desde el ensayo con misiles balísticos tácticos del 19 de abril, que fue supervisado por el líder del país, Kim Jong-un.

Entonces, la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, dijo que se trató de una prueba para evaluar el rendimiento del "misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra" y la potencia de "una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación" incorporadas al proyectil.

El lanzamiento norcoreano de hoy se produce tras informes de que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, no obstante, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía "información que ofrecer por el momento" sobre la posible visita de Xi a Pionyang.

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Por otro lado, la Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio del año pasado, ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar contactos con Corea del Norte, algo que el hermético régimen sigue rechazando de manera rotunda.