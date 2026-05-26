Cuba pide a Guterres su "contribución" para detener una agresión militar de EEUU a la isla

"Solicité la contribución de ONU para detener una agresión militar de EEUU contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, y para que cesen las amenazas de uso de la fuerza", escribió en las redes sociales Rodríguez, quien participa en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.

El jefe de la diplomacia de la isla refirió en su mensaje que informó a Guterres sobre "la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, consecuencia directa del recrudecimiento extremo del bloqueo por el gobierno de EE.UU., con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal".

"Reiteré, pese a ello y a la incoherencia de la contraparte, la disposición de Cuba a continuar conversaciones bilaterales con EE.UU. sin injerencia en nuestros asuntos internos, sistema político ni elecciones", señaló.

También indicó que explicó al secretario de la ONU el "rechazo a la infame, fraudulenta e ilegal instrucción de cargos" presentada por el Departamento de Justicia EE.UU. contra el expresidente cubano Raúl Castro respecto al derribo por fuerzas de la isla de dos avionetas que dejó cuatro muertos hace treinta años.

El canciller ratificó además el "compromiso de Cuba con la paz y seguridad internacionales, el multilateralismo, la cooperación y el respeto al derecho internacional".

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Previamente, en su intervención ante la sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, Rodríguez acusó a Washington de estar llevando a cabo un "acto de guerra y de genocidio" con el bloqueo energético que aplica sobre la isla pero dijo estar aún dispuesto a conversar con el Gobierno estadounidense.

Desde principios de año, la Administración del presidente republicano de EE.UU., Donald Trump, ha reforzado la presión sobre el Gobierno de La Habana, con un bloqueo petrolero desde hace cinco meses y una ampliación de las sanciones económicas.

Además Trump ha elevado sus amenazas de "tomar el control" del país.

Esas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con una grave crisis energética.