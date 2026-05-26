Detienen en Ecuador a cuatro presuntos miembros de Los Lobos por atentado con carro bomba

Los hombres, identificados bajo los alias de Pando, Machete, Chamo y Gari o Comando, fueron detenidos por militares en una zona del norte de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, según informó este martes el Ministerio de Defensa.

La explosión del carro, catalogado por el Gobierno como un "acto terrorista", se registró sobre las 18:30 hora local (23:30 GMT) del 14 de octubre, después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, y dejó una persona fallecida y al menos 30 heridas, además de daños materiales en algunos edificios de la zona.

El Ministerio de Defensa señaló que los detenidos también estarían vinculados a extorsiones, sicariatos (asesinatos por encargo), tráfico de drogas y reclutamiento de sicarios en el sector de San Francisco, una zona ubicada frente a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y violenta del país, de donde salió el vehículo que explotó esa noche, según se pudo observar en las cámaras de videovigilancia.

"Este sector era utilizado presuntamente para planificar atentados y coordinar actividades delictivas. Además, se trata de una zona considerada de alta peligrosidad, donde por años las estructuras criminales mantenían control e intimidación para impedir el ingreso de las fuerzas del orden", agregó la cartera de Estado.

Durante la intervención se decomisaron armas de fuego, municiones, motocicletas presuntamente robadas, panfletos con mensajes extorsivos, teléfonos móviles y un uniforme con características similares a los que usan los militares, entre otros elementos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los militares también desactivaron un circuito de cámaras de seguridad que presumen era utilizado por este grupo para "alertar movimientos de las fuerzas del orden".

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno", declarado por el presidente Noboa con el objetivo de intensificar la lucha contra los grupos criminales, que fueron denominados como "terroristas".

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia criminal que vive en los últimos años el país andino, que en 2025 registró una tasa de más de 50 homicidios por más de 100.000 habitantes, un récord en su historia.