Diputados de Bolivia debatirán ley para facilitar la intervención militar en las protestas

El diputado y promotor del proyecto de ley Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, declaró al canal Unitel que "puede haber una amplia mayoría" a favor de la abrogación de la Ley de Estado de Excepción de octubre de 2020, aprobada después de la crisis política y social de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Explicó que la sesión será virtual por cuestiones de seguridad porque, según dijo, se presentó una alerta sobre la posible instalación de una huelga de hambre en instalaciones del Parlamento, pero también porque varios legisladores están en sus regiones y hay dificultades para que lleguen a La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, por las protestas.

La Paz y la vecina El Alto son las dos ciudades más afectadas por los bloqueos que vive el país desde hace 21 días por parte de grupos campesinos del altiplano que exigen la renuncia de Paz y están secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Alarcón sostuvo que con esa norma se removerá el "principal obstáculo que tiene el Gobierno y el presidente para poder decretar el estado de excepción si es que así lo ve conveniente".

La actual ley reglamenta la aplicación del estado de excepción contemplado en la Constitución y establece limitaciones, como que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir cuando la Policía ha sido superada al intentar controlar un conflicto.

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Según los legisladores, con la abrogación de la ley de 2020, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos sobre todo a La Paz, El Alto y Oruro.

Además, hay miles de vehículos, sobre todo camiones de carga, varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales y corredores internacionales, como los que conducen a los puertos de Chile y Perú.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este martes la existencia de 61 cortes de rutas por conflictos en seis de los nueve departamentos del país, la mayoría en La Paz, Oruro y Cochabamba.

En la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, hay tres bloqueos reportados este martes, uno de ellos en la localidad de San Julián desde hace varios días.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, integrado por diversas organizaciones civiles, pretendía desbloquear este martes el lugar por la fuerza, pero tras la mediación de la Iglesia católica desistió del plan ante el temor de enfrentamientos civiles.

En un operativo realizado el sábado para despejar la vía entre La Paz y Oruro murió un manifestante de un disparo, en circunstancias que siguen en investigación.

Los cortes de rutas también han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.