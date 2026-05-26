EEUU presume de su "liderazgo" para la paz frente a quienes "vetan" la acción de la ONU

"Hacemos un llamamiento a quienes con sus acciones socavan la Carta de las Naciones Unidas, incluidos, en ocasiones, miembros permanentes de este Consejo, para que cambien de rumbo de inmediato", aseguró el subsecretario en una sesión del Consejo de Seguridad convocada por China, que ostenta la presidencia del órgano este mes.

DeSombre centró su intervención en cargar contra "los responsables" de que no se haya aprobado una segunda resolución sobre el estrecho de Ormuz y aseguró que, de haber salido adelante, habría enviado un mensaje contra "las violaciones del derecho internacional por parte de Irán ni las perturbaciones de la seguridad marítima".

Más allá de que el bloqueo del estrecho de Ormuz sea una represalia iraní a los ataques de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, que dieron inicio al conflicto, y en los que acabaron con la vida del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí, Washington también aplica un cerco sobre la vía.

El presidente Donald Trump ordenó un segundo bloqueo ante la negativa de Teherán a reabrirla.

Además, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, no pudo participar este martes en la sesión del Consejo, a la que han asistido varios cancilleres, por problemas con el visado de Estados Unidos, a pesar de que Washington y Teherán están ultimando un acuerdo, según dijo Trump.

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DeSombre afirmó que, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025, EE.UU. ha tomado medidas "decisivas y significativas" y "ha liderado los esfuerzos para que la ONU vuelva a su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales".

Sobre todo, destacó el plan de paz para Gaza, Haití y Sudán y el papel de EE.UU. en "la configuración del orden internacional y las instituciones multilaterales".

"Lo que perseguimos no es un rechazo al multilateralismo, sino anteponer la claridad y los resultados a la ineficiencia y las palabras vacías", aseveró.