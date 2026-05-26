El BCE apoya las expectativas de los mercados de una subida de los tipos en junio

"No creo que el mercado necesite algún tipo de orientación adicional de nuestra parte," dijo Lane en una entrevista con la agencia económica japonesa Nikkei, publicada este martes, al ser preguntado por las expectativas del mercado de un incremento de los tipos de interés en junio.

Lane dijo que si el impacto en la oferta de energía "es persistente y mediano, una respuesta en los tipos de interés puede ser apropiada, pero sería limitada y no un ciclo de restricción completo".

Si el impacto se vuelve mayor y más amplio, se necesitaría una respuesta de política monetaria más fuerte, según Lane.

El economista jefe del BCE considera que los precios del petróleo van a permanecer elevados durante más tiempo del que la entidad calculó en marzo.

Lane dijo que las expectativas del mercado sobre los tipos de interés son muy sensibles al precio del petróleo y se mueven sin señales explícitas del BCE.

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"Ven el mismo impacto que nosotros. No creo que el mercado necesite algún tipo de orientación adicional de nuestra parte", añadió el economista irlandés.

Las decisiones sobre los tipos de interés en las reuniones de julio, septiembre y posteriormente dependerán de los datos económicos, según Lane.