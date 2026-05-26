El candidato a primer ministro de Letonia presenta programa basado en seguridad y defensa

En una rueda de prensa en Riga, Kulbergs dijo que el jueves los cuatro partidos socios de su coalición firmarán una breve declaración de objetivos, antes de que su propuesta para formar Gobierno sea sometida a votación en el Saeima o Parlamento ese mismo día.

"Garantizaremos un apoyo completo a los servicios de defensa y de seguridad interior para fortalecer las fronteras y las defensas aéreas y reforzar la seguridad interior y exterior del Estado", declaró.

"Destinemos el 5 % del PIB a la defensa, fomentemos el crecimiento de nuestra industria militar doméstica y de nuestra tecnología junto con nuestros aliados más cercanos. Seguiremos trabajando para expandir la presencia de los aliados de la OTAN en Letonia", agregó Kulbergs.

Además, planteó la posibilidad de destinar más financiación europea a la defensa.

El gabinete presentado por el candidato a primer ministro consta de 14 carteras, repartidas de forma igualitaria entre los cuatro partidos que integrarán la alianza de centro-derecha.

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La ministra de Exteriores en funciones del anterior Ejecutivo, Baiba Braze, mantendrá su puesto, como lo harán el ministro de Economía en funciones, Viktors Valainis, y el titular de Sanidad en funciones, Hosam Abu Meri, todos ellos miembros del Gobierno de Evika Silina, que dimitió este mes por un incidente con drones ucranianos desviados que impactaron en una infraestructura energética.

Braze y Abu Meri habían sido nominados por el partido de Silina, el centrista-liberal Nueva Unidad (JV), que también ha propuesto a un oficial del Ejército, el coronel Ravis Melnis, para servir como ministro de Defensa.

En la rueda de prensa con Kulbergs, Melnis definió sus prioridades como "integrar la experiencia ucraniana en las Fuerzas Armadas (letonas) y apoyar a la industria militar y su integración en nuestra defensa".

Preguntado por la controversia por el nombramiento de un militar para ocupar un puesto ministerial, Melnis dijo que renunciará a su cargo en el Ejército antes de la votación parlamentaria.

El partido de Kulbergs ha nominado al exprimer ministro Maris Kucinskis (2016-2019) como ministro de Finanzas, mientras que otra cartera importante, la de Interior, será asumida previsiblemente por Janis Dombrava, del ala dura de la nacionalista Alianza Nacional (NA).