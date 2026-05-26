El congresista republicano derrotado por Trump en primarias ya prepara su vuelta política

"Me registré ante la Comisión Federal Electoral (FEC) para la contienda por la Cámara de Representantes de 2028", escribió Massie en su cuenta de X.

"Esto me permite recaudar fondos para continuar con mis actividades políticas, apoyando mi posición como funcionario público actual y como posible candidato a un cargo federal. Aún no he decidido a qué cargo me postularé, en caso de presentarme", detalló en la misma publicación que acompañó con la imagen del formulario de su candidatura.

Massie se había convertido en el Congreso en una de las voces republicanas más beligerantes contra la línea oficial marcada por Trump, pero perdió las primarias republicanas en su distrito de Kentucky el pasado 19 de mayo frente a Ed Gallrein, su rival respaldado por Trump, de manera que perderá su escaño en las elecciones de medio mandato de noviembre.

Aunque su enfrentamiento con el presidente viene de lejos, en este segundo mandato la tensión con Trump se había elevado al oponerse a algunas de sus medidas más importantes.

Crítico con los aranceles, fue uno de los dos únicos republicanos que votaron en contra del gran paquete de recortes fiscales de Trump.

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Massie fue, además, coautor de la ley que forzó al Departamento de Justicia a publicar los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, a la que el presidente en un principio se oponía.