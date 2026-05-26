El Gobierno británico insta a sus ministerios a 'comprar británico' en sus contratos

En una carta a la que el diario The Guardian tuvo acceso, la ministra pidió también a los ministros que, en la medida de lo posible, "compren productos y servicios británicos" por motivos de interés nacional, pero que los medios vinculan a la irritación de Reeves por la excesiva concesión de contratos a extranjeros.

Esta medida permitirá ayudar a "más empresas a crecer y prosperar, y a crear empleos cualificados y programas de formación profesional en el Reino Unido", según la misiva, remitida la semana pasada.

En la carta, firmada también por el responsable de la Oficina del Gabinete, Chris Ward, la ministra añadió: "Cada secretario de Estado puede y debe liderar esta agenda en su departamento si queremos lograr el cambio que la ciudadanía espera".

"Por lo tanto, resulta decepcionante que sigamos viendo demasiadas adjudicaciones de contratos gubernamentales en las que esto no se cumple. Hemos dado instrucciones a los funcionarios para que tomen medidas adicionales para garantizar que sus departamentos actúen en aras del interés nacional general, en lugar de centrarse únicamente en prioridades operativas específicas", añade.

Asimismo, según pudo saber el diario económico Financial Times (FT), el Gobierno emitirá nuevas directrices para dar prioridad a los contratos con empresas británicas. Esto supone un cambio respecto al anterior gobierno conservador, que impidió a las autoridades discriminar a los proveedores no británicos.

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Según los medios, la nueva posición del actual Gobierno coincide con la intención de Reeves por mantener el apoyo de los diputados laboristas, muchos de ellos descontentos con el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer, tras el varapalo electoral sufrido por el partido en las recientes elecciones locales y regionales.

A principios de este mes, el gobierno anunció que adquiriría la totalidad de la siderúrgica British Steel al grupo chino Jingye, tras las preocupaciones sobre la precariedad financiera y la importancia estratégica de esa empresa.