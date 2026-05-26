El Kospi surcoreano crece un 4 % gracias a tecnológicas y pese a incertidumbre sobre Irán

Tras la primera media hora de operaciones, el indicador se disparaba un 4,24 %, o 341,57 puntos, hasta los 8.389,08 enteros, después de que en la sesión anterior cerrara por primera vez por encima de los 8.000 puntos.

Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía un 1,19 %, o 13,95 puntos, hasta las 1.158,57 unidades.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, un mecanismo que suspende durante cinco minutos las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %.

Esta tendencia al alza sigue los máximos históricos alcanzados durante la noche por el selectivo de Wall Street S&P 500 y el cierre en verde del tecnológico Nasdaq, por la adquisición de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

El fabricante de chips Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización del mercado surcoreano, se alzaba un 5,02 %, minutos antes de que concluyera la votación de su principal sindicato sobre un acuerdo para evitar una huelga masiva que causaría pérdidas multimillonarias a la economía del país asiático.

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Las acciones de su principal rival, SK hynix, se disparaban un 8,24 %, al tiempo que se convirtió en la segunda firma surcoreana en superar el billón de dólares de capitalización, después de Samsung Electronics.

Además, la firma de inversión en IA SK Square se disparaba aun 9,99 %.

En defensa, el gigante Hanwha Aerospace subía un 2,64 %, mientras que el fabricante de sistemas de defensa antiaérea LIG Nex1 caía un 0,99 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor registraba una bajada del 2,76 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un descenso de un 1,32 %.

En construcción naval, Hanwha Ocean cedía un 1,11 %, mientras que HD Hyundai Heavy Industries descendía un 0,54 %.