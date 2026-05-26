El mayor apagón de este martes en Cuba dejará sin electricidad a la vez al 61 % del país

La afectación por los cortes en la última semana ha mantenido cifras superiores al 60 %, dejando cada jornada dos tercios del país apagado a la vez en el momento de mayor demanda (tarde-noche).

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", con apagones que en La Habana superan las 22 horas diarias y los dos días consecutivos en el resto del país.

Para esta jornada, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé durante el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.240 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

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La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

Este martes, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esa fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba precisa, además, unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.