El norte de la UE insiste en recortar la PAC y Cohesión y rechaza emitir más deuda

Los socios comunitarios escenificaron de nuevo su división durante una reunión de ministros de Asuntos Europeos de cara a unas negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 que ya llegaron al nivel de líderes en la cumbre de Chipre en abril, pero que volverá a los jefes de Estado y de Gobierno en su reunión de junio, en esta ocasión ya con cifras sobre la mesa.

Países como Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos mostraron su firme rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, que plantea un MFP de 1,79 billones de euros (2 billones a precios corrientes), prácticamente idéntico al actual si se descuenta el pago de la deuda (unos 25.000 millones anuales).

Para La Haya es "absolutamente crítico" reducir "significativamente" esta cifra y aboga por hacer "recortes", una opción que comparte Helsinki puesto que el borrador presupuestario es "demasiado elevado".

Finlandia también se opone a dar continuidad a las emisiones de deuda conjunta, al igual que Suecia, que lo rechaza "firmemente" y además, no ve "necesidad" de añadir nuevos ingresos a las cuentas comunitarias porque "no existe tal cosa como el dinero gratis".

A juicio de Alemania, el aumento "enorme" del presupuesto que propone Bruselas "no es viable" porque conduciría a un incremento "desproporcionado" de su contribución. Berlín subraya también que aplazar la devolución de la deuda actual, como sugieren otras capitales, no es la solución y además "las obligaciones jurídicas no lo permiten".

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Dinamarca intentó desmarcarse del grupo de los 'frugales' -denominación que agrupa a los países más ricos que rechazan grandes incrementos de las cuentas- y defendió que el presupuesto a partir de 2028 "podría ser más elevado" que el actual, pero cree que la cifra de la Comisión es "demasiado alta".

Las posiciones expresadas por los países del norte chocan con las exigencias que han pactado 16 Estados miembros que se llaman a sí mismos Amigos de la Cohesión, entre los que se encuentran España, Italia, Polonia o Portugal, así como los socios del Este o los bálticos.

Este grupo se opone a los recortes planteados por Bruselas para la PAC y la Cohesión e incluso piden elevar las dotaciones de 263.000 millones y 405.000 millones que, respectivamente, contempla el borrador presupuestario.

Frente al impulso de la competitividad que arguye el norte para priorizar inversiones estratégicas frente a programas tradicionales, varios países de la carta remarcaron que la Cohesión y la Competitividad son "dos caras de la misma moneda".

Así lo verbalizó el secretario de Estado para la Unión Europea de España, Fernando Sampedro, utilizando una expresión que también formuló Italia, para quien este programa de fondos regionales debe contar con los recursos "necesarios" y ser "visible y predecible".

En una línea similar, Portugal apuntó que la Cohesión "no es una prioridad del pasado, sino también de presente y futuro", mientras que Eslovaquia señaló que se debería estar pensando en "reforzar" este programa y no en "debilitarlo".

Aunque no se ha adherido a la declaración de los Amigos de la Cohesión, Francia se mostró a favor de impulsar un nuevo instrumento de deuda comunitaria para "invertir en sectores de futuro y de innovación", al tiempo que defendió la necesidad de pactar nuevas fuentes de ingresos para las cuentas comunes.

Los lideres de la UE abordarán el presupuesto comunitario en la cumbre de los días 18 y 19 de junio en un primer intercambio con cifras sobre la mesa, pero del que no se espera aún un acuerdo que los Veintisiete esperan cerrar antes de que acabe el año.

Estas negociaciones generan una fuerte división entre las capitales del club y en ellas también participa el Parlamento Europeo, institución que se opone a recortar la PAC y la Cohesión y también es contraria a la nueva estructura que centraliza la gestión de los fondos.