El petróleo de Texas cae un 4,06 % en la apertura hasta 92,68 dólares

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 3,92 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Los ataques en la región comenzaron cuando Estados Unidos hundió dos buques de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según afirmó, intentaban colocar minas en el estrecho.

Estados Unidos declaró que sus acciones fueron defensivas y que sigue respetando el alto el fuego.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el martes que tomaría represalias "contra las violaciones del alto el fuego vigente", tras identificar y atacar drones estadounidenses y un caza F-35 que ingresaron al espacio aéreo del país.

"Los precios del petróleo se mantienen estancados en el centro de su rango de negociación del segundo trimestre de 2026, delimitado por un soporte de 85 a 90 dólares y una banda de resistencia que abarca de 105 a 113 dólares, con riesgos a largo plazo que aún favorecen a los alcistas", afirma este martes Tom Essaye en su informe The Sevens Report.

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Además, Essaye destaca que los "riesgos latentes al alza del precio del petróleo" seguirán presentes hasta que se alcance un acuerdo de paz concreto y duradero entre Estados Unidos e Irán que dé lugar a la reapertura permanente del estrecho de Ormuz.