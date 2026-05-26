El presidente de Guyana afirma que el Esequibo "seguirá siendo guyanés" y no venezolano

"El Esequibo es de Guyana. Nunca ha sido venezolano. Ni tampoco español", declaró Ali, haciendo referencia al Laudo Arbitral de 1899, que definió la frontera, como fundamento de la posición legal de Guyana.

El mandatario guyanés pronunció su discurso anoche en un lugar muy simbólico: la ceremonia de izado de la bandera con motivo del aniversario de la independencia de Guyana del Reino Unido fue en Fort Island, en la región del Esequibo.

Venezuela reclama como propia esta región rica en petróleo y recursos naturales y que compone en la actualidad dos terceras partes del territorio de Guyana.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró este mes audiencias sobre este litigio para que Guyana y Venezuela expusieran sus argumentos orales.

En su discurso, Ali criticó duramente a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, quien calificó ante la CIJ de "absurdo antijurídico" el caso territorial que enfrenta a Georgetown y Caracas.

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"Este no es el lenguaje de un vecino. Este no es el lenguaje del derecho internacional. Este no es el lenguaje de la paz", denunció Ali, también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Guyana.

El presidente guyanés dejó claro que la defensa de la soberanía de Guyana se llevará a cabo a través de los tribunales y la diplomacia, y "jamás mediante la guerra".

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que había sido aceptado durante más de 60 años antes de que Venezuela lo declarara nulo en 1962 y reavivara su reclamo sobre el Esequibo.