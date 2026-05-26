El presidente filipino aterriza en Japón para una visita de Estado centrada en defensa

Marcos se reunirá el jueves con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y se espera que los líderes traten la posibilidad de firmar un acuerdo de intercambio de información de inteligencia militar clasificada, según detalla el medio japonés The Japan Times.

De firmarse, el acuerdo sería el primero de este tipo que Japón mantiene con un país del Sudeste Asiático, y seguiría la estela de un pacto similar firmado entre Manila y Washington en 2024, lo que a su vez permitiría ahondar en la relación trilateral de una manera similar a la actual alianza entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

Además, se espera que Marcos y Takaichi traten formas de impulsar la cooperación en seguridad energética, después de que la japonesa anunciara en abril que su país destinará 10.000 millones de dólares (unos 8.481 millones de euros) para facilitar compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, en plena crisis energética por la guerra en Irán.

También podrían hablar de futuras compras de material militar por parte de Manila, que ha mostrado interés en adquirir armamento japonés, como destructores, tras la reciente decisión de Tokio de flexibilizar su normativa para permitir la transferencia de armas letales al extranjero.

El compromiso militar entre Japón y Filipinas cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con una alianza a tres bandas forjada en abril de 2024 ante las ambiciones expansionistas en el Indopacífico de China.

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Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín debido a disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente.

Durante su visita al archipiélago, la tercera desde que llegó al poder en 2022, está previsto que Marcos se reúna también con el emperador Naruhito y reciba el Gran Cordón de la Suprema Orden del Crisantemo, una de las mayores distinciones de Japón.