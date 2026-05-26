El tráfico de pasajeros en Colombia creció un 7,7 % en los primeros cuatro meses del año

La entidad aseguró que sólo en abril se movilizaron 4,6 millones de pasajeros por los aeropuertos de Colombia, un 4,6 % más que en el mismo mes de 2025.
La demanda de vuelos internos creció 8,1 % en el primer cuatrimestre y los destinos más demandados fueron Bogotá, Medellín, Cali, San Andrés y Montería.
Entre tanto, el mercado internacional registró un crecimiento del 7,1 % principalmente hacia destinos como México, República Dominicana, Brasil, diversas islas del Caribe y Guatemala.
Asimismo, la Aerocivil indicó que Colombia recibió más viajeros de países como España, México, Argentina y Chile.
Respecto al transporte de carga y correo, en los primeros cuatro meses alcanzó las 338.887 toneladas, lo que supone un incremento del 4,3 % frente al periodo comparado.
"Este comportamiento confirma la consolidación del transporte aéreo de mercancías en 2026. La carga originada en Colombia representó el 64 % del total, con Estados Unidos como principal destino; mientras que las importaciones provinieron mayoritariamente de Estados Unidos, Brasil y España", apuntó la Aerocivil.