España rinde tributo en Argentina a sus 307 ciudadanos desaparecidos durante la dictadura

Con la presencia de familiares y defensores de los derechos humanos, y sin representación del Gobierno de Javier Milei, la Embajada de España se convirtió en un espacio de memoria, donde se alternaron emotivos discursos con la proyección en una pantalla de los 307 nombres de las víctimas y un video sobre la atroz dictadura.

Poco antes hubo una ofrenda floral en el monumento que se levanta en el jardín de la legación diplomática en recuerdo de los detenidos desaparecidos, donde se escuchó ‘El canto de los pájaros’, de Pau Casals, interpretado por el violonchelista titular del Teatro Colón, el ruso Stanimir Todorov.

Cuando dijo “ella” el ministro español fijó su mirada en Consuelo Castaño, la presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, que ocupaba un asiento de la primera fila.

Consuelo Castaño, gallega de nacimiento y llegada a Argentina con apenas seis años, fue detenida desaparecida junto a su marido, el canario Regino Adolfo González, y sus tres hijas (Delia, Judit y Mariana, las tres nacidas en Argentina) en septiembre de 1979.

Su padre acudió a la prensa internacional de aquel entonces a denunciar la desaparición de toda la familia y fue el director del Buenos Aires Herald, Robert Cox, quien se atrevió a denunciarlo durante una visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ante el escándalo, las niñas fueron entregadas a los abuelos y Consuelo se salvó, literalmente, del pelotón de fusilamiento, aunque pasó cuatro años detenida. De su marido, sin embargo, no se supo nada, ni siquiera encontraron sus restos. "Cox nos salvó la vida", dijo Castaño.

“Ustedes son ejemplo que nos inspiran, nos permiten seguir haciendo justicia”, prosiguió Torres, al recordar que el 24 de marzo pasado, el día que se cumplieron 50 años del golpe de Estado que dio paso a la dictadura argentina, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la lista con los nombres de los 307 españoles desaparecidos a manos de las juntas militares.

El ministro insistió en los lazos de dolor que han unido Argentina y España: “Los dos países hemos sufrido el azote del autoritarismo, del terror de Estado, aún hay mucho que sanar, fueron procesos distintos, pero en ambos casos fueron hechos que violentaron la democracia, cercenaron las libertades y los derechos”, expresó.

“Quienes creemos en la democracia no podemos dejar de luchar (...), sería ingenuo pensar que no nos estamos jugando nada, es al revés, nos estamos jugando todo. Ninguna pregunta debe quedar sin responder, ningún cuerpo sin exhumar y ninguna historia sin contar”, añadió Torres durante el solemne acto.

También, celebró que hubiera jóvenes en la ceremonia, donde se entregaron diplomas de reconocimiento a familiares y se relató la historia de alguna de las víctimas, porque, a su juicio, “la juventud debe saber qué pasó, quiénes se sacrificaron por la democracia que nosotros disfrutamos, es la manera de no sucumbir a cantos de sirena que dicen hablar en nombre de la libertad”.

Consuelo Castaño agradeció a España y recordó a los 307 y a sus padres: “Hay algo muy valiente, que son los padres que migraron, que después de lo que vivieron en España creyeron que iban a dar estudios a sus hijos, que iban a tener paz, pero aquí vivieron el segundo horror”, dijo en alusión a la acogida que dio Argentina a quienes huyeron de la España franquista.

Agradeció especialmente al ministro de Memoria Democrática, quien visitó Buenos Aires en octubre de 2025, por cumplir su promesa de regresar con la buena noticia de la publicación de los nombres de los 307: “No está aquí solo por una política de Estado, sabemos reconocer a quienes verdaderamente nos acompañan, esta aquí porque quiere acompañarnos”, afirmó Castaño sobre Torres.

El ministro español aprovechó para confirmar que un millón de argentinos y argentinas han solicitado la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, o 'Ley de Abuelos', como se conoce en este país, y aseguró que todos la tendrán, solo pidió paciencia porque hay que tramitar muchos expedientes.