Estrenan video de 'Sin medir distancias' para celebrar el natalicio de Diomedes Díaz

El video, producido por Marginal Cine y dirigido por Daniel Ochoa, nació como "un homenaje colectivo a un tema que ha acompañado generaciones enteras y que, con el paso del tiempo, se convirtió en mucho más que un clásico" del repertorio de Díaz, detalló la compañía discográfica en un comunicado sobre esta canción publicada hace 40 años.

Para filmar el video, Sony Music lanzó una convocatoria abierta a seguidores del cantante para que compartieran imágenes de momentos significativos de sus vidas, como reuniones familiares, viajes por carretera, serenatas, despedidas y celebraciones que permitan demostrar que 'Sin medir distancias' es una "canción de todos".

"La respuesta fue masiva. Personas de distintas regiones de Colombia participaron en este ejercicio colectivo. Una selección de los videos recibidos fue incorporada en el clip final, dando vida a una obra colaborativa donde el verdadero protagonista es el vínculo emocional entre la música y las vivencias de los colombianos durante estas cuatro décadas", puntualizó la información.

El tema, escrito por el compositor Gustavo Gutiérrez, fue lanzado en 1986 como parte del álbum 'Brindo con el alma' y se convirtió en uno los éxitos musicales más emblemáticos del repertorio de Díaz, nacido el 26 de mayo de 1957.

"'Sin medir distancias' nació en medio de una reflexión sobre la incertidumbre, la sensibilidad y el sentido de la existencia. Décadas después, su mensaje sigue intacto, sostenido por la interpretación irrepetible de Diomedes Díaz y por una introducción musical que hace parte del ADN de varias generaciones de colombianos", enfatizó Sony Music.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cantante conocido como 'El cacique de la junta', en referencia al caserío del municipio de San Juan del Cesar donde nació, es uno de los máximos exponentes del vallenato y se ha consolidado como un símbolo cultural colombiano que se mantiene vigente después de su fallecimiento en 2013 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Díaz grabó más de 300 canciones y lanzó 36 álbumes con composiciones que su voz inconfundible convirtió en éxitos como 'Sin medir distancias', 'Tu serenata', 'Te necesito', 'Bonita', 'Mi muchacho', 'Sin ti', 'Simulación', 'La Juntera', 'Todo es para ti', 'Tú eres la reina', '26 de mayo' y 'Mi primera cana'.