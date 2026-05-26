Expresidente de Ferrari critica el nuevo modelo eléctrico: Se arriesgan a destruir un mito

"Si tuviera que decir lo que pienso, haría daño a Ferrari. Se corre el riesgo de destruir un mito, lo lamento muchísimo. Espero que se quite el 'Caballito', al menos, de ese coche", afirmó Montezemolo ante los periodistas a la entrada de un evento en Roma.

El vehículo, bautizado como Ferrari Luce, cuenta con cuatro puertas y cinco plazas reales, además de un tamaño mayor y un planteamiento menos deportivo que los modelos tradicionales de la marca.

Preguntado por la creciente competencia de la industria automovilística china, Montezemolo lanzó además un comentario irónico: "Este es, sin duda, un coche que al menos los chinos no nos van a copiar".

En el comunicado de presentación del modelo, Ferrari explicó que concebir el sonido de su primer coche eléctrico supuso "uno de los desafíos más complejos e innovadores" de la historia de la marca.

Para preservar la identidad emocional de Ferrari, el modelo incorpora un sistema que amplifica las vibraciones reales generadas por los componentes eléctricos del vehículo para ofrecer un sonido auténtico y mecánico y no recurrir a una imitación artificial del rugido característico de un motor de combustión tradicional.

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Las acciones de Ferrari registraron este martes una fuerte caída en la Bolsa de Milán, donde llegaron a ceder más de un 7 %.