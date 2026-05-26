Fin de campaña del partido del primer ministro de Etiopía, gran favorito en las elecciones

Etiopía, segundo país más poblado del continente africano con más de 130 millones de habitantes, votará el 1 de junio a los 547 diputados de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento).

El partido que obtenga la mayoría elegirá al primer ministro, que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

El PP logró 457 escaños en las elecciones de 2021 y todo apunta a que volverá a cosechar una abrumadora victoria en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

En la céntrica plaza de Meskeal en la capital, Adís Abeba, miles de personas acudieron al mitin del PP, en el que se esperaba la asistencia del primer ministro, que finalmente no acudió al acto.

En recientes declaraciones Abiy, en el poder desde 2018, afirmó que estas elecciones representan un "hito decisivo" para el país.

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"Una democracia sólida no puede construirse sobre una participación ciudadana débil", señaló el jefe del Gobierno el pasado marzo.

En el mitin del martes, la alcaldesa de Adís Abeba, Adanech Abiebie, destacado miembro del PP, hizo un llamamiento para que vote la gente y pueda "moldear el futuro del país".

"Estas elecciones son una plataforma para demostrarle al mundo que podemos construir un sistema democrático. Si somos elegidos, nuestro partido logrará la prosperidad de Etiopía". prometió Adanech.

"El poder -agregó- no se toma por la fuerza ni se distribuye arbitrariamente. Lo otorga el pueblo mediante su voto".

En todo el país, se celebraron actos de campaña del PP bajo el lema "Transformando Etiopía en un país modelo", según informó la Agencia de Noticias Etíope (ENA, pública).

Varios simpatizantes expresaron en el acto de Adís Abeba su confianza en el partido.

Nardos Tesfaye, una mujer de 51 años, declaró a EFE que el PP "puede llevar a Etiopía a la cima de la prosperidad y el desarrollo".

Otro residente local, Girma Haile, comentó que "Etiopía merece un líder fuerte como Abiy Ahmed".

Zeleke Tesema, un taxista que no asistió al mitin, afirmó que Etiopía debe cambiar para avanzar.

"Creo que Etiopía actualmente no va por el buen camino, principalmente debido al entorno político dominado por partidos políticos basados ​​en la etnia”, dijo Zeleke a EFE, citando la actual situación de seguridad y los conflictos étnicos en todo el país.

"El primer ministro no ha cumplido ninguna de sus promesas", concluyó.

Como en 2021, las elecciones no se celebrarán en la región norteña de Tigré, que vivió una devastadora guerra civil del 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), y donde sigue habiendo tensiones.

A poco de llegar al poder, Abiy fue elogiado por ampliar las libertades civiles y forjar un acuerdo de paz que puso fin a casi veinte años de "estado de guerra" con la vecina Eritrea, que le valió el Nobel de la Paz en 2019.

Pero sus críticos ahora le acusan de reprimir a la oposición, a grupos de derechos humanos y a periodistas, y de no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.