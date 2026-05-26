Francia bate récord histórico de calor en mayo mientras la ola extrema deja ocho muertos

El indicador térmico nacional, que calcula la temperatura media en todo el territorio francés, alcanzó los 24,8 grados centígrados a las 17.00 horas, según datos de Météo-France; una cifra que supera el récord establecido apenas un día antes, cuando el país había registrado 24,6 grados, una marca inédita para mayo.

Pero, según las autoridades, no será el último, ya que Météo-France prevé temperaturas de hasta 38 y 39 grados en varias zonas del país, especialmente en el oeste, donde de los ocho departamentos que estaban hoy bajo alerta naranja se pasará a trece mañana, mientras que una treintena más estarán en amarilla. No se espera una bajada generalizada de las temperaturas antes del domingo.

Ante este episodio de canícula, las autoridades lanzaron llamamientos a extremar la precaución para evitar nuevos fallecimientos tras los ocho contabilizados hasta la fecha. El último, un joven de 18 años, que murió esta tarde mientras nadaba con amigos en el río Oise.

Esta mañana, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, indicaba que al menos siete personas habían muerto hasta ese momento "directa o indirectamente" debido a la ola de calor, la mayoría ahogados.

Dos de las víctimas participaban en competiciones deportivas. Un corredor falleció durante la prueba La Pyrénéenne, disputada el domingo en París, y una mujer de 28 años murió el lunes tras sufrir una hipertermia en otra prueba en Chassieu, cerca de Lyon. Además, una decena de participantes de otra carrera en Maisons-Alfort, en la región parisina, fueron hospitalizados el domingo en estado crítico.

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Ante la situación, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, advirtió de que podrían suspenderse eventos deportivos si las condiciones meteorológicas empeoran, sin citar ninguna en concreto cuando se celebra en París el famoso torneo de tenis de Roland Garros.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, consideró que esta ola de calor "es probablemente la primera de una serie" de episodios similares previstos para este verano.

Por el momento, el Ministerio de Educación descartó un cierre generalizado de centros escolares, aunque podrían producirse clausuras puntuales a nivel local en función de las temperaturas.

Las autoridades educativas recomendaron reforzar la ventilación, la hidratación y evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión interministerial para evaluar la capacidad de respuesta de los servicios del Estado frente a la canícula y abordar riesgos asociados, como incendios forestales, presión hospitalaria y escasez de agua.

En París, las autoridades municipales anunciaron medidas especiales de "refrigeración y protección", entre ellas la apertura excepcional hasta medianoche de 14 parques públicos para ofrecer espacios más frescos a la población, al tiempo que quedó estrictamente prohibido nadar en el canal de Saint-Martin y en todos los cursos de agua dentro de los límites de la ciudad fuera de las zonas designadas.