Gobierno de Ciudad de México compró derechos para transmitir los partidos del Mundial

En conferencia de prensa, la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, dijo que ella coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en que los partidos deberían ser de acceso gratuito para la población.

Este lunes, Sheinbaum opinó que "debería ser abierta la transmisión"!.

Brugada explicó a los medios que, debido a que la FIFA es quien fija los costos por los derechos de transmisión, su gobierno entró en negociaciones para transmitir los partidos aunque no precisó el montó que se pagó.

"El Gobierno de la ciudad estuvo en diálogos con ellos y adquirió estos derechos, justamente para poder transmitir públicamente en los distintos festivales futboleros de manera gratuita a toda la población", apuntó la alcaldesa.

"Uno de los objetivos es hacer que la población pueda vivir estos momentos del mundial y sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población y que hoy no todos pueden acceder gratuitamente a ello y esa es la razón", puntualizó.