Historiador británico Timothy Garton Ash gana el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Con un trabajo a medio camino entre la historia como disciplina y el periodismo como oficio, Garton Ash (Londres, 1955) está considerado uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas.

Ha dedicado su vida a estudiar y reflexionar sobre Europa, aunque también escribe sobre Estados Unidos y las relaciones con grandes potencias como China, Rusia o India.

En su último libro, 'Homelands' (Patrias), en el que combina la historia contemporánea con el reportaje y las memorias de medio siglo de viajes y experiencias, narra la historia de Europa a finales del siglo XX y principios del XXI para acabar haciendo un llamamiento a sus ciudadanos para que defiendan lo que han logrado colectivamente, aunque haya cosas que hayan salido mal.

El jurado del premio destacó la defensa de los valores democráticos que hace este pensador frente a peligros como el autoritarismo o el populismo.

Presidido por el sociólogo y jurista Emilio Lamo de Espinosa, el jurado resaltó que "su mezcla de erudición y testimonio personal sobre momentos cruciales de la historia reciente de Europa lo convierte en un pensador excepcional e inspirador".

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Sus publicaciones e intervenciones públicas "aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo", recoge el acta leída en Oviedo (norte de España).

Para el jurado, el compromiso der Garton Ash con la libertad y su defensa de la unidad y la fortaleza del proyecto europeo hacen de él "un autor imprescindible de nuestro tiempo", porque "el suyo es un pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza".

La candidatura de Garton Ash fue propuesta por Rosa Navarro Durán, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, y en las deliberaciones se impuso a otras 35 de una docena de nacionalidades.

La categoría de Ciencias Sociales está destinada a distinguir "la labor creadora y/o de investigación de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

El pasado año fue distinguido con este premio el sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey por sus importantes aportaciones para la comprensión de las migraciones internacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social.

En las ediciones más recientes también fueron merecedores de este galardón el escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff; la historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse; el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma; el economista indio Amartya Sen; el economista turco Dani Rodrik; el filósofo estadounidense Michael J. Sandel, o la pensadora e investigadora británica Karen Armstrong.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha sido el quinto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

En las últimas semanas han sido distinguidos la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la secuenciación rápida de ADN, en Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional.

Aún quedan por fallarse los premios de Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.