Irán acusa a EE.UU. de violar la tregua tras ataques en sur del país en plena negociación

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado.

El Ministerio aseguró que el ejército de EE.UU. llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en la provincia meridional de Hormozgán, además de denunciar supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.

El aparato diplomático que no ofreció detalles sobre los ataques, advirtió de que el Gobierno estadounidense es “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que la República Islámica “no los dejará sin respuesta”.

Además, denunció que las acciones estadounidenses se produjeron mientras continúan los contactos diplomáticos mediados por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz, y afirmó que estos hechos demuestran la “mala fe” y el “incumplimiento de compromisos” por parte de Washington.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó anoche de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

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Paralelamente, los medios iraníes reportaron fuertes explosiones hacia la medianoche (20:30 GMT) en la sureña ciudad de Bandar Abás, sin ofrecer más detalles.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció hoy que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico.

El cuerpo militar de élite advirtió también sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EE.UU. y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Los hechos se han producido justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.