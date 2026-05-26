Japón destinará 2.800 millones de euros a ayudas energéticas contra el alza del crudo

El Ejecutivo de la conservadora Sanae Takaichi subvencionará así las tarifas de electricidad y gas desde julio hasta septiembre, cuando aumenta la demanda de aire acondicionado, lo que reduciría la carga a cada hogar en aproximadamente 5.000 yenes (unos 27 euros) durante los tres meses.

Según explicó Takaichi en la víspera y remarcó este martes en rueda de prensa el viceportavoz del Gobierno, Masanao Ozaki, es "improbable" un aumento significativo en las facturas de mayo o junio, pero prevén que el aumento de los precios del combustible "se reflejen" en los meses siguientes.

"A través de estas ayudas, haremos todo lo posible para asegurar que la vida de los ciudadanos y la actividad económica no se vean afectadas", dijo Ozaki durante su intervención ante los medios de comunicación.

En este contexto en el que se prevé un impacto en la economía de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Japón ha abolido impuestos a la gasolina y al diésel e implementado subsidios para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro.

Además, el Gobierno nipón está elaborando un presupuesto adicional de más de tres billones de yenes (alrededor de 16.200 millones de euros) con el fin de garantizar la "plena preparación financiera" del país asiático, sin recurrir a la emisión de bonos.