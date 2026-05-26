Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

En la carta, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre, Isak Andic, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales.

Tras la reapertura, la policía catalana, que lleva el caso, dio un nuevo impulso y centró sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, los agentes buscan indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

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Mango es un gigante textil español con más de 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados en todo el mundo, una superficie de venta cercana a los 900.000 metros cuadrados y unos ingresos en 2025 de 3.767 millones de euros.