La Policía de Malasia detiene a 51 hombres por participar en "una fiesta gay" con drogas

Las autoridades incautaron drogas valoradas en unos 103.070 ringgit (22.342 euros o 25.994 dólares), entre ellas MDMA, éxtasis en pastillas y polvo, y ketamina y, aunque al menos 15 de los detenidos dieron negativo en las pruebas de estupefacientes, permanecerán por ahora seis días bajo custodia policial.

En una de las cuatro redadas, la policía encontró a un hombre inconsciente que fue trasladado a un hospital de la capital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento, indicó el Departamento de Investigación Criminal de Narcóticos en un comunicado publicado la tarde del lunes, en el que se señala que "las drogas son el principal enemigo de la nación".

Los arrestados son hombres de entre 21 y 52 años. De ellos, 23 son nacionales y los otros 28 extranjeros, sin que por ahora hayan trascendido sus nacionalidades.

Según recoge el texto, este grupo utilizaba habitaciones de hotel como "lugares de entretenimiento y consumo de drogas" y estaría implicado en "actividades inmorales", una expresión empleada por las autoridades del país para aludir a los encuentros sexuales entre personas del mismo sexo, que el Gobierno tacha de contrario al islam.

En la última década, la discriminación contra las personas del colectivo LGTBI en Malasia ha empeorado, según informes de organizaciones garantes de los derechos humanos como Human Rights Watch y Global Trans Rights.

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Desde que asumió el cargo en 2022, el primer ministro, Anwar Ibrahim, quien pasó cerca de una década en prisión por acusaciones de sodomía y corrupción que él niega, subrayó que su Gobierno no dará más derechos a la población de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Su postura contrasta con la apertura de países vecinos como Tailandia, donde en enero de 2025 entró en vigor el matrimonio igualitario, marcando un avance significativo para el colectivo en un continente en el que solo Nepal y Taiwán también lo reconocen, y donde en algunos países la comunidad LGTBI sigue perseguida y marginalizada.