La presidenta de Surinam se reunirá el 1 de junio con el mandatario dominicano

En un comunicado, la Presidencia dominicana indicó que la mandataria llegará al país el 30 de mayo y que durante el fin de semana realizará una agenda privada.

El lunes 1 de junio, Greelings-Simons, sostendrá una audiencia con Abinader, con quien firmará varios instrumentos y realizará una declaración conjunta.

Ese mismo día, junto al canciller dominicano, Roberto Álvarez, la mandataria colocará una ofrenda floral en el Parque Independencia, en Santo Domingo, donde reposan los restos de los padres de la Patria de la República Dominicana.

El martes 2 de junio, Geerlings-Simons será recibida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y por el de los Diputados, Alfredo Pacheco, con quienes se reunirá de manera privada, agregó el comunicado.

Posteriormente, Greelings-Simons intervendrá en una sesión de la Asamblea Nacional, antes de poner fin a su visita a la República Dominicana.