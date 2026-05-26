La SIP insta a candidatos presidenciales en Colombia a respetar la libertad de prensa

"La SIP advierte que cualquier expresión que desacredite, estigmatice o busque deslegitimar el trabajo periodístico erosiona el debate democrático y limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y confiable", expresó en un comunicado.

El organismo, con sede en Miami, se hizo eco de varias denuncias documentadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), como "ataques vinculados a la campaña del candidato Abelardo de la Espriella" y "cuestionamientos formulados por allegados al candidato Iván Cepeda contra la revista Cambio".

La periodista María Jimena Duzán informó que su canal de YouTube, con más de 371.000 seguidores y en el que compartía información valiosa de interés público, fue hackeado para publicar contenido que resultó en su suspensión de la plataforma.

Mientras que el periodista Melquisedec Torres denunció ataques verbales de seguidores de De la Espriella, candidato que interpuso una demanda por difamación contra Julián Martínez por extractos de un libro que lo vinculó con una controversia política.

En respuesta, la SIP pidió al Estado colombiano que vele por la seguridad de los periodistas para que puedan informar correctamente sobre el proceso electoral "con plena independencia, sin restricciones ni intimidaciones" durante la recta final de la campaña de los comicios, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo domingo.

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“El debate electoral puede y debe ser vigoroso, pero nunca puede convertir a la prensa en blanco de presiones o descalificaciones”, afirmó en el comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Según las encuestas, la definición de los comicios se dará en primera o segunda vuelta entre el izquierdista Iván Cepeda, considerado el sucesor del presidente colombiano, Gustavo Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la derechista Paloma Valencia.