Las insolvencias de consumidores en Canadá alcanzaron su nivel más alto desde 2009

Un informe publicado este martes por Equifax Canadá reveló que el volumen de insolvencias aumentó un 18,8 % interanual, impulsado por el impacto prolongado de los altos tipos de interés y la inflación sobre las finanzas domésticas.

La firma de análisis crediticio señaló que, aunque muchos consumidores han empezado a reducir gastos y amortizar deuda no hipotecaria, un número creciente de personas ha alcanzado un "punto de inflexión financiero" tras años de encarecimiento del coste de vida y de mayores pagos hipotecarios.

El deterioro afecta especialmente a los propietarios de vivienda. Equifax indicó que las insolvencias entre hipotecados aumentaron más de un 11 % respecto al último trimestre de 2025 y que más del 90 % de estos consumidores optaron por propuestas de pago negociadas con acreedores en lugar de declararse en quiebra.

Además, la gravedad de los casos también se ha intensificado. La deuda no hipotecaria media de quienes presentaron insolvencia ascendió a 43.300 dólares canadienses (31.370 dólares estadounidenses) en el primer trimestre, frente a los 40.200 dólares de hace dos años.

Entre los propietarios con hipoteca, la deuda media no hipotecaria alcanzó los 82.400 dólares, un 19 % más que hace dos años.

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Equifax advirtió de que, aunque la gran ola de renovaciones hipotecarias iniciada en 2025 comenzará a disminuir hacia finales de 2026, muchos consumidores seguirán enfrentándose durante meses a pagos significativamente más altos que los contratados antes del ciclo de subidas de tipos del Banco de Canadá.

La deuda total de los consumidores canadienses se situó en 2,66 billones de dólares canadienses en el primer trimestre, un 3,8 % más que hace un año, aunque la deuda no hipotecaria cayó ligeramente gracias a una reducción del gasto.