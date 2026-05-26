Las temperaturas marcan máximos para mayo en Europa y provocan las primeras víctimas

Este episodio de calor está relacionado con la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas.

En Francia, donde ocho departamentos del oeste están en alerta naranja por calor, algo inédito en mayo, han muerto dos personas mientras practicaban deporte, una el domingo, en París, y la otra, el lunes, en Lyon.

El Gobierno francés baraja suspender las competiciones deportivas por las altas temperaturas, que pueden llegar a 39 grados.

Además, cinco personas han fallecido ahogadas mientras se bañaban en varios puntos de Francia animadas por el intenso calor.

Según el servicio meteorológico Météo-France, el lunes se registró un récord nacional de temperatura para un mes de mayo.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión interministerial para analizar si los servicios públicos están preparados para afrontar esta situación.

En el Reino Unido, este martes se ha registrado un nuevo máximo histórico de temperatura en un mes de mayo, 35 grados, dos décimas por encima del tope del lunes.

Hasta ayer, la temperatura más alta registrada en mayo, de 32,8 grados, databa de 1922.

Del mismo modo, el país superó durante la pasada madrugada la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, 21,3 grados.

Según los servicios meteorológicos, la ola de calor permanecerá durante toda la semana.

En los últimos dos días, cuatro adolescentes han muerto en el Reino Unido en varios sucesos ocurridos en lagos y presas.

En Irlanda, el termómetro ha vuelto a marcar un récord de temperatura máxima para el mes de mayo: 29,7 grados en la localidad de Carlow, en el sureste del país

La Oficina Meteorológica (Met Eireann) ha activado una alerta amarilla para ocho condados.

La agencia meteorológica espera que la ola de calor continúe hasta el miércoles y que la situación cambie el jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste.

En España, también sigue la ola de calor, con temperaturas máximas que oscilarán este martes entre los 37 y los 39 grados en el sur y el oeste de la península.

El Gobierno de Cantabria (norte) ha activado la alerta roja por calor en varias zonas de la comunidad. Santander ha registrado un récord de temperatura en mayo, con 37,1 grados.

Las temperaturas mínimas se mantendrán también elevadas. En San Sebastián, se ha alcanzado la temperatura mínima más alta en mayo desde que hay registros.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas más altas se registrarán entre el miércoles y el viernes, con máximas que podrían llegar a 40 grados.

Ante esta situación, para mañana se ha activado el aviso amarillo en las comunidades autónomas (regiones) de Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja.

En Portugal, las temperaturas llegarán hasta los 38 grados durante este martes, lo que ha llevado a las autoridades a poner en aviso amarillo a siete regiones del centro y el sur del país.

Una decena de localidades del sur está en situación de alerta máxima ante el riesgo de incendio.

Según los servicios meteorológicos, la ola de calor se alargará, al menos, hasta el jueves.

En Bélgica, este martes se ha superado el récord de temperatura para un 26 de mayo, con 29,8 grados.

Las autoridades belgas han emitido una alerta por las altas temperaturas, que seguirán siendo más elevadas de lo habitual hasta el sábado.

Los países balcánicos afrontan también una intensa ola de calor.

En Albania, las temperaturas llegan a los 36 grados, cerca de su máximo histórico en mayo, que data de 1995.

En Serbia las autoridades han tenido que decretar una alerta amarilla, la primera en lo que va de año.

En Croacia, las temperaturas alcanzarán hoy los 35 grados.

Más al sur, en Montenegro, las previsiones apuntan a temperaturas máximas de hasta 34 grados, valores similares a los previstos en Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte.