Los drones ucranianos buscan cortar el corredor terrestre ruso a Crimea

Decenas de vehículos militares rusos que transportaban combustible, municiones y tropas a distancias de 30 a hasta 200 kilómetros más allá de la línea del frente han sido destruidos en las últimas semanas, en un intento de mermar la capacidad de Rusia para abastecer a sus fuerzas y sostener operaciones ofensivas y defensivas.

En particular, ataques grabados por el Cuerpo Azov de Ucrania apuntaron a carreteras cerca de Mariúpol, aproximadamente 160 kilómetros detrás de la zona de contacto, que conectan Rusia con Crimea a través de territorio ucraniano ocupado.

Otros ataques alcanzaron la carretera cerca de Heníchesk, en la entrada a Crimea y a unos 200 kilómetros del frente.

En lugar de gastar grandes recursos para destruir una sola pieza de equipo en el campo de batalla, es más eficaz eliminar un camión que transporta miles de drones y otros suministros, declaró un oficial de mando anónimo del Azov al medio NV.ua.

Reducir el flujo de vehículos de suministro militar entre un 70 y un 75 % en una carretera específica "es bastante posible", afirmó, y señaló que esto tendría "un efecto serio" en el campo de batalla.

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Las fuerzas ucranianas emplean principalmente drones Hornet de diseño estadounidense, junto con sistemas nacionales FP-2 y Bulava para estas misiones. Los drones se actualizan regularmente para mejorar su rendimiento y superar las contramedidas rusas.

Analistas militares señalan que los Hornet transportan hasta 5 kilogramos de explosivos, vuelan a muy baja altura e integran el sistema de navegación de Starlink con cámaras a bordo e inteligencia artificial, lo que les hace más resistentes a las interferencias radioelectrónicas.

Según el ministerio de Defensa de Ucrania, los ataques de alcance medio también destruyen otros objetivos que "afectan directamente la capacidad del enemigo para atacar y defenderse", como sistemas de defensa aérea, radares, almacenes y puestos de mando y comunicación.

El ministerio señala que los esfuerzos intensificados para suprimir las defensas aéreas en el sur ocupado, incluida Crimea, han hecho que los ataques posteriores contra carreteras y objetivos en la retaguardia sean cada vez más efectivos.

Soldados que hablaron con EFE, incluido el sargento jefe Bogdan Ptashnik, de la 127ª Brigada, describen la interrupción de la logística enemiga como un factor crucial para el curso de la guerra.

La llegada de los lanzacohetes HIMARS de Estados Unidos fue fundamental para interrumpir la logística rusa en 2022 alrededor de Jersón, mientras que el uso ruso de drones de fibra óptica contra rutas de suministro ucranianas contribuyó a la recaptura de Kursk y a los avances en Donetsk en 2025.

Actualmente, Ucrania parece haber tomado la delantera en drones de alcance medio, mientras que las operaciones rusas de este tipo se han visto obstaculizadas por las restricciones de acceso al internet satelital Starlink, del multimillonario estadounidense Elon Musk.

Los analistas afirman que interrumpir el corredor terrestre hacia Crimea debilitaría a todo el grupo de fuerzas ruso en el sur de Ucrania y pondría en peligro su control sobre la península ocupada, aunque los efectos completos podrían tardar varios meses en hacerse visibles y Ucrania aún necesita ampliar drásticamente los ataques, advierte el experto militar Oleksandr Kovalenko.

El número de drones de alcance medio encargados por Ucrania en los primeros meses de 2026 creció cinco veces en comparación con todo 2025, según el Ministerio de Defensa.

También se anunció una producción conjunta con Alemania y Noruega, para proteger las instalaciones de ataques rusos directos y permitir una rápida ampliación de la producción.