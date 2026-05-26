Mamdani presenta plan para construir 200.000 viviendas asequibles en Nueva York en 10 años

El plan, llamado 'Block by block', incluye una notable inversión en la autoridad de vivienda social (NYCHA), así como reformas de zonificación para permitir la construcción, una mayor protección para inquilinos y trabajadores, y colaboración del sector privado para varios proyectos.

Mamdani, que en su campaña electoral prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo, recordó en el preámbulo del plan que el presupuesto local contempla 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.

NYCHA abarca unas 177.000 viviendas sociales en las que viven 500.000 personas y que "afrontan las consecuencias de décadas de desinversión federal", con unos costos acumulados pendientes de 78.000 millones para reparaciones esenciales, de sistemas de calefacción, plomería o moho, indicó.

El plan del alcalde, además de preservar esas viviendas, es devolver a NYCHA a "sus raíces como desarrollador público", además de gestor, "dándole un rol más activo en la creación de alojamientos adicionales para residentes actuales y otros neoyorquinos de bajos ingresos".

Entre otras iniciativas, Mamdani busca convertir un hotel en desuso en el centro de Manhattan en unos 550 hogares mediante colaboración público-privada, y reconvertir un complejo en Brooklyn que aloja oficinas municipales en unas 3.700 viviendas, una cuarta parte de ellas "asequibles".

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La Alcaldía busca también reformar la zonificación del suelo público para que "la ciudad y actores privados puedan construir más alojamientos" sin depender de la disponibilidad de subsidios.

Por medio de esta rezonificación, por ejemplo, un edificio en Brooklyn sobre suelo público, originalmente destinado a uso comercial y actualmente en desuso pasará a acoger 1.200 apartamentos, una cuarta parte de ellos "profundamente asequibles".

Para la creación de nueva vivienda, por otra parte, Mamdani prevé usar herramientas "innovadoras", como un nuevo fondo "para catalizar al mercado privado" hacia proyectos inmobiliarios asequibles, y simplificar los trámites para desarrolladores entidades vinculadas a instituciones religiosas o dirigidas por mujeres y minorías raciales.

Otra de las medidas expuestas es un programa llamado 'Our home' que facilitará la transformación de edificios de alquiler en cooperativas controladas por los residentes, y pretende que esos inquilinos puedan ser propietarios de 300 viviendas entre 2027 y 2028.