Massachusetts reconoce el primer sindicato de conductores de Uber y Lyft en EE.UU.

El nuevo gremio, denominado App Drives Union (ADU), fue certificado por el Departamento de Relaciones Laborales de Massachusetts y representará a cerca de 70.000 conductores que operan en el estado como contratistas independientes, de acuerdo con reportes de medios locales.

La medida se produce tras un marco legal aprobado por votación en 2024 que permitió, por primera vez en el país, que los conductores de plataformas digitales puedan organizarse colectivamente sin ser considerados empleados tradicionales.

El sindicato contará ahora con la capacidad de negociar condiciones de pago, horarios y mecanismos de protección frente a desactivaciones de cuentas.

la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, calificó el hecho como un "momento histórico" para los trabajadores de la economía de plataformas, mientras organizaciones laborales como SEIU destacaron que se trata de un modelo que podría replicarse en otros estados.

Las empresas Uber y Lyft han señalado que participarán en el proceso de negociación bajo el nuevo esquema, aunque mantienen su postura de que los conductores continúan siendo contratistas independientes.