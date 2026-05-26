ONG contabiliza 39 excarcelaciones de presos políticos tras anuncios del Gobierno

"Hasta hoy (...) solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas. Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido", dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X.

Según Foro Penal, en Venezuela hay 429 presos políticos.

El pasado martes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas, como parte de una nueva tanda de excarcelaciones que se da de forma paralela a las otorgadas a través de la ley de amnistía aprobada en febrero y que ha llegado a beneficiar a más de 8.500 personas, según los datos del Gobierno.

Pero el viernes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguro que en las "próximas horas" se alcanzarían 500 excarcelaciones.

Entre los nuevos excarcelados están tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

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Igualmente, fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Maduro en mayo de 2020.

También salió de prisión el opositor Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), quien estuvo detenido durante 16 meses, acusado, según el Gobierno, de presuntos vínculos con el "tráfico de estupefacientes" y "mafias" que "operan" en esa región.