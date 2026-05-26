Pakistán defiende en la ONU su plan de 5 puntos con China para O. Medio y su rol mediador

El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní compareció ante una sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, que ostenta este mes la presidencia del órgano, en la que también estaban su homólogo de Pekín y otros cancilleres.

"Pakistán se ha mostrado siempre partidario de la moderación, la distensión y el retorno a la vía diplomática", aseguró Dar.

Durante su intervención, defendió que el pasado 31 de marzo, poco más de un mes después de que EE.UU. e Israel iniciaran la guerra contra Irán, presentó un plan de cinco puntos en Pekín que instaba a entablar conversaciones de paz y a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.

"Hemos realizado esfuerzos sinceros para facilitar una solución duradera que conduzca a una paz y una estabilidad duraderas en la región y mantenga abiertas las rutas marítimas para todos", aseveró el pakistaní.

Dar defendió que su enfoque ante la crisis en Oriente Medio se basa en la situación de "país vecino, amigo de Irán y de los hermanos del Golfo y como nación que mantiene vínculos de larga data en todos los ámbitos con Estados Unidos".

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Islamabad ha ocupado un papel central en el proceso de negociaciones entre EE.UU. e Irán. Durante las últimas semanas ha sido el encargado de intercambiar las propuestas de paz entre Washington y Teherán.

Pese a que durante un tiempo han estado encalladas por la negativa de ambos a ceder en algunos puntos conflictivos, este fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que están rematando los últimos detalles de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

China, principal potencia aliada y socio comercial de Irán, ha llevado un papel más discreto en las negociaciones, pero ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de resolver el conflicto y evitar una escalada.

"Otro conflicto prolongado no beneficiaría a nadie, pondría en peligro la paz regional, perturbaría los flujos energéticos mundiales, agravaría el sufrimiento humanitario y pondría a prueba un orden internacional ya de por sí frágil", aseguró Dar.

Además de a China, Pakistán agradeció el apoyo de Arabia Saudí, Egipto, Turquía y Catar.

"El mundo entero está pendiente. Debe salir bien por el bien de la paz y la seguridad regionales y mundiales", añadió.

Dar recordó que, además de en Irán, la situación en Gaza y en Cisjordania se está volviendo "cada vez más inestable" y "exige de una atención constante": "No puede haber una paz duradera en Oriente Medio mientras continúen la ocupación, el castigo colectivo, los desplazamientos forzados y la expansión ilegal de los asentamientos".