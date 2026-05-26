Panamá espera llegar a un entendimiento con China y distender el tema de los puertos

"El entendimiento que se busca es un reconocimiento de cómo funciona el estado de derecho en Panamá (...) las decisiones soberanas que se toman en el país no son expresión de hostilidad en contra de ningún Estado, y no deben ser interpretadas así en otra parte y tampoco deben ser motivo de represalia", dijo a EFE el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

La Cancillería panameña anunció el lunes que los ministros de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, se reunirán este martes en el marco de una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo que será la primera cita de alto nivel entre ambos Gobiernos en medio de la tensión que ha marcado la relación bilateral en los últimos meses.

Esta tensión es producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años.

El fallo judicial inapelable se dio tras años de denuncias contra la concesión por ser desfavorable a los intereses del Estado, según los denunciantes y el propio fallo del Supremo panameño.

La resolución judicial llegó también en medio de las presiones de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, amenazó con recuperar el Canal - que su país construyó y administró durante más de ocho décadas antes de traspasarlo a Panamá hace 26 años - dada la supuesta influencia "maligna" de China por la presencia de CK Hutchison en los puertos cercanos a la vía.

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China dijo que Panamá pagaría "un alto precio" por sacar a CK Hutchison y la empresa activó un arbitraje internacional por al menos 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño.

Las autoridades chinas también han multiplicado este año el número de detenciones de buques de bandera panameña - Panamá cuenta una de las mayores marinas mercantes del mundo - en los puertos de China, lo que EE.UU. ha tildado de "represalia".

"Esperamos que a través de esta conversación pueda entenderse que Panamá no busca hostilizar ni mermar a ningún otro Estado", que este mensaje "pueda ser comprendido ampliamente y que de una vez por todas cesen las dificultades que han surgido a partir de la estricta aplicación de ese fallo por parte del gobierno nacional", sostuvo el vicecanciller panameño.