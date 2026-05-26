Pedro Sánchez se alinea con el papa frente a una IA "no neutral" y a favor de la paz

En un mensaje en X, Sánchez asegura que comparte la "convicción" del papa sobre la inteligencia artificial y advierte de que o se pone "el progreso al servicio de las personas o el futuro será la condena de generaciones enteras".

El jefe del Ejecutivo español, que inicia hoy en Roma una agenda que concluirá mañana con una audiencia con el papa en el Vaticano, asegura que la encíclica 'Magnifica Humanitas' de León XIV, en la que alerta de los riesgos de esta tecnología, "nos interpela a todos".

"La IA no es neutral, y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común", subraya el político español.

También pone en valor que el texto del papa es "una defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo" e incide en que "España lo tiene claro" en este momento "de cambio".

"No podemos ser espectadores resignados. Está en juego todo lo que nos hace humanos", escribe.