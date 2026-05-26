Presentan en México una herramienta de IA para detectar riesgos de abuso sexual infantil

Dafna Viniegra, cofundadora de ILAS, explicó que la mayoría de los abusos contra menores ocurre en entornos cercanos y de confianza, por lo que la detección temprana “puede hacer toda la diferencia”.

Frente a este panorama, 'VigIA' fue desarrollada como una herramienta de monitoreo ambiental en tiempo real, enfocada en la prevención y detección temprana de posibles casos de abuso sexual infantil, señaló.

La herramienta utiliza celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz para identificar patrones de riesgo, detectar 'grooming' y emitir alertas ante posibles situaciones de violencia.

'VigIA' fue presentada en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, en medio de una crisis de violencia sexual infantil que mantiene al país entre los cinco miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor incidencia de abuso sexual contra menores, según datos citados por la ONG.

“México no puede seguir normalizando una de las violencias más devastadoras contra las infancias”, enfatizó Viniegra.

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Según datos de ILAS, más de 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual cada año en México, lo que equivale a diez casos cada cinco minutos; además de que ocho de cada 10 casos no se denuncian.

Además, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) e Impunidad Cero señalan que solo entre el 1 % y 2 % de los delitos sexuales contra menores concluye en una sentencia condenatoria.

A ello se suman cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que estima al menos 600.000 delitos sexuales anuales en el país, donde nueve de cada 10 víctimas son mujeres.

Además del análisis de conversaciones, VigIA —la primera herramienta de su tipo, según la ONG— incorpora GPS para delimitar zonas seguras, alertas en tiempo real y un botón de pánico que activa rastreo de alta frecuencia y grabaciones de emergencia.