Príncipe de Japón Hisahito debutará en un banquete para recibir al presidente de Filipinas

Será la primera vez que el sobrino de 19 años del emperador Naruhito participe en un acto de bienvenida a un invitado de Estado, recoge el diario nipón Nikkei, extendiendo así sus actividades como miembro de la familia imperial, mientras lo compagina con sus estudios en la Universidad de Tsukuba, al norte de Tokio.

Desde que completó su ceremonia de mayoría de edad en septiembre de 2025, Hisahito se ha ido sumando progresivamente a los eventos oficiales de la corte. En enero hizo su primera aparición en los saludos de Año Nuevo y, en esa misma fecha, participó en la Ceremonia Imperial de Lectura de Poesía.

El banquete de Estado en el Palacio Imperial tendrá lugar esta noche, después de que el presidente filipino se reuniera por la mañana con los emperadores, que lo han acogido con una ceremonia de bienvenida.

Durante la jornada del jueves, Marcos Jr. pronunciará un discurso en la Dieta, el Parlamento japonés, y se reunirá con la primera ministra, Sanae Takaichi, en un encuentro destinado a fortalecer lazos, principalmente en materia de defensa y energía, en medio de las tensiones regionales con China y el impacto de la guerra en Irán.