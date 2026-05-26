Recuerdan en Paraguay 50 años de la represión a grupos campesinos señalados de comunistas

En el Museo de las Memorias, en el centro de Asunción, se encendieron velas para recordar a los desaparecidos, los cientos de arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad de la dictadura, que en la Semana Santa de 1976 recrudecieron la persecución contra los campesinos organizados y opositores.

Una de las víctimas fue Cristina Olazar, de 83 años, fundadora de las Ligas Agrarias Cristianas de Jejuí, en el departamento de San Pedro (norte), que fue militarizada en 1975, cuando ella cayó presa.

La activista contó a EFE, durante un panel organizado por la conmemoración, que las Ligas Agrarias Cristianas surgieron "para solucionar el problema de la pobreza" en el campo, a través de "una nueva forma cultural campesina", una vida comunitaria donde "se trabajaba juntos".

"Yo constate allí que las personas podemos diseñar nuestro propio desarrollo juntos, sin depender de un desarrollo colonial", aseguró.

Como forma de organización comunitaria alternativa, las Ligas Agrarias crearon escuelas independientes al Estado, en idioma indígena guaraní. Olazar afirma que fue apresada por ser 'pytyvohara' ('el que ayuda' en guaraní) en esos centros de enseñanza.

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"Nosotros no sabemos, pero nos persiguieron por comunistas, pero nosotros no éramos comunistas, de modo que no sabemos por qué nos persiguieron", relató.

No obstante, Olazar reflexiona como posibles causas de las persecución el hecho de que las LAC buscaban "generar una autonomía, una independencia de productores campesinos", mientras en el país se extendían las plantaciones de soja y trigo, que despojaron de la tierra los labriegos, según dijo.

Durante el panel, el sociólogo José Carlos Rodríguez dijo que las Ligas Agrarias "no eran tan numerosas", pero sí "muy valiosas", porque -explicó- hicieron "un cuestionamiento mayor", que superó el debate de la oposición de la época que discutía sobre alcanzar el poder del Estado.

"Ellos querían vivir como hermanos, que no es un delito, sino que además, y eso es muy importante, ellos ni siquiera se interesaban en hacer un partido político, ellos lo que querían hacer es cambiar todo", reflexionó el experto, quien afirmó que la persecución fue contra comunidades enteras.

Además de las escuelas autónomas, señala Rodríguez, las LAC crearon comunidades de producción y promovieron una "propuesta cultural y moral" que cuestionaba la codicia y la avaricia del acaparamiento de los recursos en detrimento de los más pobres.

Las Ligas Agrarias Cristianas surgieron en Paraguay durante la década de 1960 como un movimiento de autorganización campesina, que tenía como base ideológica la doctrina social de la iglesia, para promover una reforma agraria y la justicia social, según la organización Servicio, Paz y Justicia (Serpag).