Reino Unido bate un nuevo récord consecutivo de temperatura en mayo, con 35 ºC este martes

El dato, provisional a la espera de mayores subidas en lo que queda de jornada, fue confirmado esta tarde por la oficina meteorológica británica (Met Office, en inglés) en redes sociales.

"Este martes es ya el día más caluroso de mayo registrado", escribió el organismo en la plataforma X, donde además precisó que la temperatura de 35 °C se alcanzó en una zona cercana al aeropuerto londinense de Heathrow y el barrio de Kew Gardens, al suroeste de la capital británica.

Además, detalló que el Reino Unido ha superado por más de dos grados completos su propio récord histórico de temperaturas en dos días consecutivos, tras los 34,8 °C alcanzados el lunes, también en Kew Gardens.

Hasta este mes, la temperatura más alta registrada en mayo en el Reino Unido, de 32,8 °C, databa de hace más de un siglo, registrados en Londres el 22 de mayo de 1922.

Del mismo modo, el país superó durante la pasada madrugada la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, pues los termómetros no descendieron de los 21,3 °C esta noche.

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La Met Office indicó que la ola de calor y las altas temperaturas permanecerán durante toda la semana, con temperaturas máximas previstas entre los 33 °C de este miércoles y los 29 °C para este próximo sábado.