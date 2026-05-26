Rubio da espaldarazo a Pashinián antes de comicios de junio con visita relámpago a Ereván

Al firmar tres documentos bilaterales con su colega, Ararat Mirzoyán, en el aeropuerto de Zvartnots, Rubio aseguró que su país prioriza las relaciones con la pequeña república caucásica, con la que ya coopera "en muchos ámbitos", y expresó su admiración por la valentía del Gobierno armenio.

Se trata de un acuerdo marco para la realización del conocido como "corredor de Trump" en el sur de Armenia, la cooperación en la explotación de tierras raras y una Carta de Alianza Estratégica Integral.

"Nuestra relación va más allá de esta visita, la estamos fortaleciendo de muchas maneras. Y esta es una prioridad absoluta para la Administración (estadounidense)", aseguró Rubio.

Mirzoyán, por su parte, afirmó que la relación estratégica entre Armenia y Estados Unidos "es más sólida que nunca".

"Hemos entrado en una etapa histórica sin precedentes. Todos los acuerdos alcanzados con Estados Unidos benefician a Armenia y le brindarán oportunidades sin precedentes", declaró.

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En este sentido, hizo especial hincapié en el proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad), que nació el año pasado en la Casa Blanca durante un encuentro trilateral entre los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Estados Unidos.

"Este es el camino hacia la paz y la prosperidad en Armenia y la región", dijo Mirzoyán acerca de la ruta que prevé conectar Asia y Europa a través del territorio armenio.

El primer ministro armenio comentó también los documentos firmados y aseguró que el acuerdo final para la implementación del TRIPP "se firmará pronto".

Según Pashinián, eso significa que Armenia está superando el bloqueo en el que se encuentra desde hace casi cuatro décadas y "dejará de ser un país aislado".

"Mediante la implementación del proyecto TRIPP, Armenia obtendrá acceso directo a las redes ferroviarias internacionales", aseguró el político, que aspira el 7 de junio a un tercer mandato.

La visita de Rubio, la primera de un secretario de Estado de EE.UU. a Armenia en más de diez años, se produjo pocos meses después del viaje oficial que hizo a este país caucásico el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Vance, quien estuvo en Ereván los días 9 y 10 de febrero, apoyó abiertamente a Pashinián y confió en la posibilidad de seguir trabajando con el primer ministro después de la votación.

Rubio llegó a Ereván cuando las relaciones entre Armenia y Rusia atraviesan una profunda crisis causada, en parte, por el deseo del país caucásico de diversificar sus relaciones exteriores, centradas otrora principalmente en Moscú.

En vísperas de los comicios, en los que el gobernante Contrato Cívico parte como favorito, las autoridades rusas han suspendido la importación de agua mineral y de flores, además de vino y coñac a varias empresas armenias, a lo que podrían seguirle sanciones a frutas y verduras.

No obstante, según algunos expertos, lejos de favorecer a fuerzas prorrusas dentro de Armenia, estos pasos pueden consolidar en torno al poder incluso a los detractores de la política del actual Gobierno.

Mientras, las autoridades armenias intentan quitar hierro a las declaraciones amenazantes que llegan de Moscú y declaran sus planes de seguir desarrollando los lazos con Rusia, el principal socio económico de Ereván, paralelamente a la mejora de relaciones con socios occidentales.

"Hemos escuchado las declaraciones de nuestros colegas rusos, pero no deseamos tensar las relaciones entre Armenia y Rusia, ni nuestro diálogo político, ni nuestras relaciones económicas", aseguró hoy Mirzoyán.

Agregó que Ereván confía en resolver los problemas existentes "en un ambiente de diálogo constructivo, sano y basado en la colaboración".

Con todo, el Kremlin adelantó este martes que pondrá sobre la mesa el viernes en la cumbre de líderes de la Unión Económica Eurasiática en Astaná, capital kazaja, las aspiraciones de Ereván de ingresar en la Unión Europea.

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene que Armenia "no puede sentarse en dos sillas", en alusión a la pertenencia a ambas uniones, y recordó que el origen del conflicto con Ucrania fue la decisión de Kiev de firmar un Acuerdo de Asociación con Bruselas que iba contra los intereses nacionales.