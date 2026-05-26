Rusia no puede expulsar a Armenia de Unión Económica Eurasiática pese a acercamiento a UE

"Al parecer, según los estatutos de cooperación en el marco de la UEE es imposible excluir a uno u otro país miembro", reconoció Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según las agencias rusas.

Añadió que debe ser el propio país signatario, en este caso Armenia, el que declare su intención de suspender la participación "por uno u otro motivo", algo que Ereván ha dicho que no está dispuesto a hacer por el momento.

Con todo, Ushakov subrayó que dicho asunto será abordado en la reunión el 29 de mayo del consejo supremo de la UEE, que se reunirá en Astaná, capital kazaja, con la participación de Rusia, Armenia, Kazajistán, Bielorrusia y Kirguistán.

"Los planes de Armenia no pueden no causar inquietud en otros países que cooperan con Armenia en el marco de la UEE. Sin lugar a dudas, los líderes los discutirán cuando se reúnan", explicó.

El diplomático ruso agregó que "se emitirá una valoración sobre los riesgos que surjan para la seguridad económica de los Estados miembros de la UEE".

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Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en varias ocasiones en los últimos meses que "no se puede pertenecer al mismo tiempo a dos uniones".

Putin advirtió en su momento que Armenia no puede integrar la UEE y la UE, y recordó que los deseos de Ucrania de acercarse a Bruselas en 2013 son el origen del actual conflicto armado.

Ushakov, cuyo país ha introducido sanciones contra Armenia en las últimas semanas, destacó que el Producto Interior Bruto del país caucásico "prácticamente se duplicó" de 11.600 millones a 20.200 millones de dólares, mientras los salarios crecieron un 50 %.

"Las exportaciones armenias a los países de la Unión se multiplicaron por diez, mientras las importaciones, 4,5 veces", apuntó y añadió que los países de la UEE, principalmente Rusia, recibieron el pasado año un 38,5 % de las exportaciones armenias.

Insistió en que la economía Armenia muestra "extraordinarios ritmos de crecimiento" desde el 12,6 % en 2022 al 7,2 % en 2025, lo que demuestra que Armenia "recibe enormes beneficios de la cooperación en el marco de la UEE".

El ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, respondió este lunes a acusaciones de autoridades rusas sobre los supuestos planes de Ereván de romper las relaciones con Moscú y aseguró que esto no se corresponde con la realidad.

"Armenia no tiene interés en romper lazos políticos, económicos ni de ningún otro tipo con Rusia", aseguró.

En medio de las tensiones entre Armenia y Rusia y a menos de dos semanas de las elecciones legislativas en ese país, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llegó hoy a Ereván, donde firmó varios acuerdos bilaterales.

La breve visita se interpreta como un respaldo al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien decidió reorientar la política exterior del país después de que la vecina Azerbaiyán se hiciera con el control de la región de Nagorno Karabaj, históricamente poblada por armenios.

Según las últimas encuestas, el gobernante Contrato Cívico de Pashinián recibirá en las elecciones del 7 de junio más del 30 % de los votos, mientras su principal rival, Armenia Fuerte, del multimillonario apoyado por el Kremlin, Samvel Karapetián, cuenta con menos de un 10 % de intención de voto.