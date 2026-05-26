Serbobosnios exigen acabar con figura de alto representante creado tras guerra de Bosnia

"Todos los actos legislativos adoptados por los altos representantes, especialmente por Christian Schmidt, carecen de validez legal en el ordenamiento jurídico de Bosnia-Herzegovina y constituyen actos de intervencionismo extranjero absolutamente nulos", afirma la declaración adoptada por la asamblea serbobosnia, en la que dominan los diputados de la formación del secesionista prorruso Milorad Dodik.

Según las autoridades centrales de Sarajevo, la decisión es anticonstitucional y vulnera el Acuerdo de Paz de Dayton (1995), que puso fin a la guerra de Bosnia y creó la figura del alto representante internacional como máxima autoridad en cuestiones institucionales sobre las que los líderes locales no logran consenso.

La declaración implica la anulación de muchas decisiones importantes, como las que invalidaron leyes serbobosnias secesionistas o sancionaron la glorificación de criminales de guerra.

El alemán Christian Schmidt ha anunciado que dejará el cargo por motivos personales y se espera que la comunidad internacional nombre en junio a su sucesor, aunque la declaración aprobada sostiene que ni él ni la oficina del alto representante tienen legitimidad y reclama la desaparición definitiva de esa institución.

Los serbobosnios aseguran desde hace años que el poder de Schmidt carece de base legal ya que su nombramiento no fue confirmado por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Bosnia-Herzegovina, con unos 3,2 millones de habitantes, está dividida en dos entidades (la República Srpska y la Federación croato-musulmana) unidas en un débil Estado central supervisado por la comunidad internacional por medio del alto representante.

El complejo sistema político en uno de los países más pobres de Europa fue creado tras la guerra, que causó unos 100.000 muertos, y ha permitido un frágil acuerdo entre comunidades enfrentadas, con la figura del alto representante como garante de la estabilidad.