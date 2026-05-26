Tres policías heridos en ataque con explosivos en carretera de Colombia cerca a Venezuela

El atentado contra los policías, que forman parte del cuerpo de Tránsito y Transporte, se produjo a unos 80 kilómetros al sur de Cúcuta, en la vía que conecta la capital departamental con la localidad de Pamplona.

Aunque en el sector operan varios grupos armados ilegales, hasta el momento ninguno se ha atribuido la autoría de este ataque que se da a cinco días de la primera vuelta de la elecciones presidenciales, y se suma a otros hechos violentos que han sido perpetrados durante el proceso electoral.

El ataque se produjo cuando la carga explosiva fue activada al paso de una patrulla de la Policía en la que se transportaban los uniformados, lo que provocó que el vehículo volcara por el impacto de la onda expansiva.

Fuentes oficiales confirmaron que los policías lesionados fueron identificados como Karen Estrada, Edwin Duarte y Johan Fernando Lastra, quienes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos, tras ser auxiliados por habitantes de la zona que transitaban por el sector.

La condición médica de los policías heridos se mantiene bajo pronóstico reservado, según la información oficial.

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Este hecho de violencia también agudiza la tensión en esta zona fronteriza con Venezuela históricamente compleja, obligando a las autoridades revisar los dispositivos de seguridad dispuestos para los comicios este domingo.

Tras el atentado, unidades especiales de la fuerza pública, en coordinación con organismos de emergencia, aseguraron la zona para restablecer el tránsito de vehículos y habilitar a los peritos forenses para el inicio de las investigaciones.