Tribunal de Alabama rechaza nuevo mapa electoral por "discriminar" votantes afroamericanos

"En definitiva, no vemos una manera clara de exigir a los habitantes de Alabama que emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritos viciado por una discriminación intencional basada en la raza", señalaron los jueces en su decisión.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos en un intento de lograr mejores resultados en la Cámara de Representantes, por lo que se espera que el estado de Alabama, gobernado por republicanos, recurra la decisión judicial y la devuelva al Tribunal Supremo para que se pronuncie.

La decisión del tribunal de Alabama complica aún más el escenario electoral de cara a noviembre y confirma que el rediseño de los distritos se ha convertido en una estrategia clave de esos comicios.

Los republicanos, impulsados por el presidente Donald Trump, comenzaron a practicar el "gerrymandering", el cambio del diseño de los distritos electorales para favorecer a un partido, en el estado de Texas con buenos resultados.

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril que limitaba la Ley de Derechos Electorales de 1965 dio paso a que los estados republicanos del sur, Alabama entre ellos, comenzaran a modificar sus mapas perjudicando la representatividad de las personas negras.

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Los representantes del Caucus Negro en el Congreso han alertado de que los cambios de mapas en estos estados son un intento de "robar" la representación justa a las comunidades negras y han asegurado que van a pelear en los tribunales y en las urnas.

Según sus estimaciones, la maniobra electoral podría suponer hasta 19 de los 62 miembros del caucus pierdan su escaño en las elecciones de noviembre.