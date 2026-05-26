Trump celebrará una inusual reunión de Gabinete en Camp David mientras negocia con Irán

Todos los miembros del Gabinete, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha anunciado que dejará el cargo el 30 de junio, participarán en el encuentro en Camp David, la residencia campestre de los mandatarios estadounidenses en Maryland.

El complejo, custodiado por una fuerte presencia militar, es una instalación de acceso altamente restringido donde los presidentes pueden trabajar y mantener reuniones en un entorno mucho más privado que la Casa Blanca y alejado de los medios de comunicación.

La reunión del miércoles, la duodécima en el segundo mandato de Trump, se produce en un momento en que Washington y Teherán han acercado posturas para un acuerdo que permita poner fin a la guerra con Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue boicoteada por la República Islámica en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra ella.

La Casa Blanca se ha mostrado confiada en que el acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, pero Teherán subrayó el lunes que si bien ha habido avances, la firma no es inminente.

Según los términos filtrados a la prensa, el borrador en discusión contempla el desbloqueo de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría las negociaciones nucleares para una fase posterior, lo que ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump.