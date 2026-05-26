Varios heridos en una colisión entre un minibús escolar y un tren en Bélgica

Todavía se desconoce si el accidente ha causado alguna víctima mortal, si bien la prensa flamenca informa de que el centenar de pasajeros del tren han salido ilesos. En el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor, entre quienes estarían los heridos.

Según explicó el alcalde de la localidad, Geert Hermans, al diario flamenco 'Het Laaste Nieuws', el minibús habría salido de una calle de Buggenhout y entrado en las vías del tren aunque las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente, por lo que las circunstancias del accidente aún se están investigando.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local y se han desplazado al escenario del accidente múltiples servicios de emergencia, vehículos de bomberos y ambulancias.