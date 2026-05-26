Webster aprueba la adquisición por Santander en operación de 12.000 millones de dólares

Los accionistas dieron su visto bueno a la operación con una llamada a inversores en la que se indicó que cuenta con el respaldo suficiente para su aprobación. El resultado se formalizará en un informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en los próximos cuatro días hábiles, tras la ratificación del consejo de administración.

La operación, estructurada en dos fases -una fusión de Webster con una filial de Santander en Estados Unidos y un posterior intercambio de acciones- supondrá la integración del banco estadounidense en la estructura de Santander Holdings USA (SHUSA), con el objetivo de reforzar la presencia del grupo español en el mercado bancario norteamericano.

Según el acuerdo al que llegaron en febrero, Santander comprará la empresa, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares.

Esa es la valoración implícita de Webster, ya que el Santander ofreció 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión en Estados Unidos (ADS) por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción.

El grupo que preside Ana Botín valoró en un comunicado la aprobación de los accionistas de Webster como "un avance importante para completar la operación". Está previsto que la operación se cierre en el segundo semestre de 2026.

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"Valoramos la aprobación de los accionistas de Webster, un avance importante para completar la operación. Santander tiene una larga trayectoria en Estados Unidos, donde opera desde hace más de 20 años", dice el comunicado.

Agrega que durante este tiempo, el grupo bancario ha invertido "para desarrollar su negocio de banca minorista y comercial, que da servicio a más de 4 millones de clientes en todo el país y emplea a unas 11.000 personas".

Cuando se cierre la operación, Santander señala que contará con "un banco minorista y comercial líder en Estados Unidos, donde prevemos una rentabilidad sobre el capital tangible de alrededor del 18 % en 2028".

"Confiamos en que esta operación reforzará nuestra presencia en el país, consolidará nuestra posición en el mercado y nos permitirá apoyar mejor a clientes, empresas y a la sociedad, además de generar valor sostenible para los accionistas", agrega el grupo en su comunicado.

Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo Santander, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31 % en los últimos tres años.

Tras esta adquisición, Santander pasaría a ser una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos, con un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, de acuerdo con cifras a 31 de diciembre de 2025.